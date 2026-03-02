Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hercules am Boden

Heer kann bei Nahost-Evakuierung nicht helfen

Innenpolitik
02.03.2026 19:58
Die veralteten Flugzeuge mussten auch nach dem Terrorangriff durch die Hamas auf Israel am Boden ...
Die veralteten Flugzeuge mussten auch nach dem Terrorangriff durch die Hamas auf Israel am Boden bleiben.(Bild: P. Huber)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Tausende Österreicher ringen aktuell um Möglichkeiten zur Ausreise aus dem Nahen Osten. Kriegsbedingt geht in diesen Tagen nur wenig, der Luftraum ist für zivile Passagiere gesperrt. Dem Bundesheer sind ebenso die Hände gebunden: Einerseits aufgrund der Sperre, andererseits, weil keine unserer Hercules-Transportmaschinen einsatzfähig ist.

0 Kommentare

Es wäre ohne Frage die größte Evakuierungsmission Österreichs seit dem weltweiten Corona-Lockdown im März 2020. Auch damals saßen unzählige Reisende und Auslandsösterreicher in diversen Ländern fest und hatten kaum Möglichkeiten, nach Österreich zurückzukehren. Aktuell sind es rund 17.700 Männer, Frauen und Kinder mit rot-weiß-rotem Reisepass, die in den vom Krieg betroffenen Ländern im Nahen Osten gestrandet sind. 

Die Hercules im rettenden Anflug ist kein Bild, das heimische Touristen allzu bald sehen ...
Die Hercules im rettenden Anflug ist kein Bild, das heimische Touristen allzu bald sehen dürften.(Bild: P. Huber)

Luftraum bleibt gesperrt, auch Heer kann nicht helfen
Die meisten von ihnen haben eines gemeinsam: Sie suchen seit Stunden und Tagen fieberhaft nach irgendeiner Möglichkeit, Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate zu verlassen. Der Luftraum bleibt jedoch vorerst für die zivile Luftfahrt gesperrt – der klassische Heimflug mit einer Fluglinie wie Austrian Airlines also ein Luftschloss. Blieben noch die Hercules-Transportmaschinen des Bundesheeres. Sie haben schon oft in der Not ausgeholfen – zuletzt eben in der Corona-Pandemie. 

Zitat Icon

Das Jagdkommando unterstützt die österreichischen Botschaften, um die Österreicher in der Region zu betreuen.

Oberst Michael Bauer zur „Presse“

Bild: Harald MINICH

Maschinen in Portugal und mit kaputtem Tank
Wie die „Presse“ berichtet, gilt aber auch diese Option als völlig ausgeschlossen. Eine Luftbrücke durch Soldaten sei rein technisch gar nicht möglich, bestätigt Bundesheer-Oberst Michael Bauer. Eine der C-130-Maschinen befinde sich auf Langzeitwartung in Portugal, die andere habe ein Problem mit dem Tank. Das Ende der Reparaturarbeiten? Nicht absehbar. Die veralteten Flugzeuge – sie wurden in den 1960er-Jahren gebaut – mussten auch nach dem Terrorangriff durch die Hamas auf Israel am Boden bleiben. 

Lesen Sie auch:
Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
krone.at-Liveticker
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
02.03.2026
Das Minutenprotokoll
„So erlebte ich den Angriff der Mullahs“
01.03.2026
Die „Krone“ in Dubai
„Wir hörten die Explosionen, dann herrschte Panik“
28.02.2026

Busse ab Abu Dhabi sollen helfen
Wie die verzweifelten Österreicher nach Hause kommen sollen, bleibt vorerst also unklar. Die österreichische Botschaft der Emirate will für Dienstag oder Mittwoch jedenfalls Busse organisieren, die Touristen von Abu Dhabi nach Saudi-Arabien bringen sollen. Von dort aus müssten sie sich ihre Weiterreise allerdings selbst organisieren. Vielen, wie auch dem Salzburger Lukas Mirtl oder unserer Kollegin Karoline Singer, bringt diese Option nichts. Ob es auch Busse von Dubai aus gibt, konnte ihm noch nicht beantwortet werden. Es heißt vorerst also: bitte warten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
02.03.2026 19:58
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Live
krone.at-Liveticker
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.396 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
404.044 mal gelesen
Ausland
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
324.256 mal gelesen
Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3895 mal kommentiert
Ausland
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
3548 mal kommentiert
Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
823 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Innenpolitik
Hercules am Boden
Heer kann bei Nahost-Evakuierung nicht helfen
2026 als Reformjahr
Ministerin will Obergrenze für Privatarzt-Honorare
Nahost im Zentrum
Van der Bellen trifft in Rom Mattarella und Papst
„Es war sehr nett ...“
Neue Pläne? Spekulationen nach Kickl-Hofer-Treffen
Krone Plus Logo
Alte Verbündete
Keine Iran-Hilfe, aber Putin profitiert trotzdem
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf