Heer kann bei Nahost-Evakuierung nicht helfen

Busse ab Abu Dhabi sollen helfen

Wie die verzweifelten Österreicher nach Hause kommen sollen, bleibt vorerst also unklar. Die österreichische Botschaft der Emirate will für Dienstag oder Mittwoch jedenfalls Busse organisieren, die Touristen von Abu Dhabi nach Saudi-Arabien bringen sollen. Von dort aus müssten sie sich ihre Weiterreise allerdings selbst organisieren. Vielen, wie auch dem Salzburger Lukas Mirtl oder unserer Kollegin Karoline Singer, bringt diese Option nichts. Ob es auch Busse von Dubai aus gibt, konnte ihm noch nicht beantwortet werden. Es heißt vorerst also: bitte warten.