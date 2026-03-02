Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Trumps höchst riskante Wette

Kolumnen
02.03.2026 21:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Christian Hauenstein
Von Christian Hauenstein
0 Kommentare

Donald Trump ist mit einer komplett anderen Agenda in den Wahlkampf gegangen als jener, die er heute umsetzt. Er versprach seinen Landsleuten ein Ende der interventionistischen Außenpolitik, die darauf abzielte, sich weltweit für die Verbreitung von Demokratie einzusetzen – und sei es mit Feuer und Schwert. So wie das in der jüngeren Geschichte etwa im Irak passiert ist oder auch in Afghanistan, wo mittlerweile wieder die Taliban an der Macht sind, obwohl die USA und der Westen sich dort 20 Jahre lang ausgeblutet haben.

Er versprach den Amerikanern, sich auf das eigene Land zu konzentrieren, darauf, dass es ihnen besser gehen möge. Dafür wurde Donald Trump gewählt.

Entsprechend groß ist jetzt der Gegenwind: Mehr als 70 Prozent der Amerikaner lehnen den Iran-Krieg strikt ab. Und diese Zahl wird steigen, je mehr Gefallene zurückkommen.

Lesen Sie auch:
Trump bezeichnete sich bisher als „Friedenspräsident“.
Was gilt im Iran?
Trumps Interview-Marathon sorgt für Verwirrung
02.03.2026
Wie geht es weiter?
Trump verheimlichte nie, dass er keinen Plan hat
02.03.2026

Trump setzt auf einen kurzen Krieg, aus dem er und die US-Armee als Helden hervorgehen werden, weil sie den gefährlichsten Terrorstaat des Nahen Ostens in die Knie gezwungen und dessen Regime gestürzt haben. Möglich ist das. Aber keineswegs sicher.

Angesichts der im November anstehenden Kongresswahlen ist das eine höchst riskante Wette, die Trump da eingegangen ist. Denn wenn er die ohnehin knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und dem Senat verliert, wird er zu dem, was in den USA als „lame duck“ bezeichnet wird. Eine „lahme Ente“ – ein Präsident ohne Macht ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
02.03.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die US-Botschaft in Jordanien (Archivbild)
Live
krone.at-Liveticker
US-Botschaft evakuiert ++ Iran droht „Feinden“
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.505 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
404.515 mal gelesen
Ausland
Iran droht: „Feinde in ihren Häusern nicht sicher“
343.447 mal gelesen
Unterdrückungsinstrument des Mullah-Regimes: die iranischen Revolutionsgarden.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3897 mal kommentiert
Ausland
Iran droht: „Feinde in ihren Häusern nicht sicher“
3789 mal kommentiert
Unterdrückungsinstrument des Mullah-Regimes: die iranischen Revolutionsgarden.
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
773 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Trumps höchst riskante Wette
„Krone“-Kommentar
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
„Krone“-Kolumne
Iran: Vergebliches Warten auf Nachrichten
„Krone“-Kommentar
Die SPÖ, der „stabile“ Faktor in der Regierung
Experte Kurt Seinitz
„Krone“-Analyse: Anstoß zum Regimewechsel im Iran
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf