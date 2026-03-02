Trumps höchst riskante Wette

Donald Trump ist mit einer komplett anderen Agenda in den Wahlkampf gegangen als jener, die er heute umsetzt. Er versprach seinen Landsleuten ein Ende der interventionistischen Außenpolitik, die darauf abzielte, sich weltweit für die Verbreitung von Demokratie einzusetzen – und sei es mit Feuer und Schwert. So wie das in der jüngeren Geschichte etwa im Irak passiert ist oder auch in Afghanistan, wo mittlerweile wieder die Taliban an der Macht sind, obwohl die USA und der Westen sich dort 20 Jahre lang ausgeblutet haben.