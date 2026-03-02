Ablöse: Witting-Transfer wäre fast gescheitert

US-Botschaft evakuiert ++ Iran droht „Feinden“
Ex-Meistercrack Marcel Witting kehrt für die Play-offs zum KAC zurück. Und wurde bereits in Klagenfurt mit Trainer Kirk Furey gesichtet. Der Stürmer verfügt über einen Trumpf, der zuletzt gefehlt hatte. Deshalb wäre der Transfer am Ende um ein Haar geplatzt.
Der Abschied von den Rotjacken kam für Marcel Witting im Sommer 2024 überraschend, war schmerzhaft. Nach zwei Meistertiteln (und 362 Pflichtspielen), stand der Stürmer plötzlich auf dem Abstellgleis. Doch der gebürtige Tiroler brach deshalb nicht mit dem KAC – es gab kein Nachtreten, keine Schmutzwäsche.
