Ablöse: Witting-Transfer wäre fast gescheitert

Der Abschied von den Rotjacken kam für Marcel Witting im Sommer 2024 überraschend, war schmerzhaft. Nach zwei Meistertiteln (und 362 Pflichtspielen), stand der Stürmer plötzlich auf dem Abstellgleis. Doch der gebürtige Tiroler brach deshalb nicht mit dem KAC – es gab kein Nachtreten, keine Schmutzwäsche.