Julia Mayer startet ihre „Mission LA28“

Dank an die Sponsoren

Neben dem sportlichen Kern präsentierte sie auch ihre langfristigen Partner (darunter ASICS, Alfa Romeo, Baumit und Vitamin Well. Die Rekordläuferin nahm diesen großen Abend auch vor allem als Anlass, sich bei all ihren Partnern zu bedanken. Los Angeles 2028 ist für sie nicht nur ein Traum – es ist ein konkreter Traum. Die Sponsoren antworteten unisono: „Es macht Spaß, mit Julia zusammenzuarbeiten. Sie ist einfach unkompliziert." Und erfolgreich. Sonst wäre eine solche Kooperation nicht möglich.