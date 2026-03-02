Eric Dane: Offizielle Todesursache steht nun fest

Eine Gastrolle als Feuerwehrmann mit ALS empfand er noch im Oktober als „kathartisch“ und war überrascht, einen positiven Geist bewahren zu können. „Es ist zwingend, meine Reise mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen“, sagte Dane, der zu einem engagierten Verfechter für die ALS-Forschung und für mehr öffentliches Bewusstsein wurde. Im Jänner musste der 53-Jährige einen Auftritt bei einer Gala absagen, wo er als „Advocate of the Year“ geehrt werden sollte.