Eric Dane: Offizielle Todesursache steht nun fest

Elf Tage nach dem Tod des beliebten Seriendarstellers Eric Dane ist nun die offizielle Todesursache bekannt gegeben worden: Der aus „Grey‘s Anatomy“ und „Euphoria“ bekannte Star starb an Atemversagen als Folge seiner ALS-Erkrankung. Er wurde nur 53 Jahre alt.
Laut seiner von „People“ eingesehenen Sterbeurkunde wurde als zugrunde liegende Ursache des Atemversagens die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) angegeben. Knapp ein Jahr vor seinem Tod, im April 2025, hatte Dane seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht.
Bei der auch als Lou-Gehrig-Syndrom bekannten Krankheit handelt es sich um eine fortschreitende degenerative Erkrankung des Nervensystems. Sie befällt die Nervenzellen und führt schlussendlich zu einer Lähmung der Muskulatur. Heilbar ist sie nicht, durch Medikamente und Therapien kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt werden.
Trotz der schweren Erkrankung setzte Dane seine Arbeit fort. Nur vier Tage nach Bekanntgabe seiner Diagnose stand er bereits wieder für die dritte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie „Euphoria“ vor der Kamera, in der er den Familienpatriarchen Cal Jacobs spielte.
Eine Gastrolle als Feuerwehrmann mit ALS empfand er noch im Oktober als „kathartisch“ und war überrascht, einen positiven Geist bewahren zu können. „Es ist zwingend, meine Reise mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen“, sagte Dane, der zu einem engagierten Verfechter für die ALS-Forschung und für mehr öffentliches Bewusstsein wurde. Im Jänner musste der 53-Jährige einen Auftritt bei einer Gala absagen, wo er als „Advocate of the Year“ geehrt werden sollte.
Dane hinterlässt seine Frau Rebecca Gayheart und die beiden gemeinsamen Töchter Billie Beatrice (15) und Georgia Geraldine (13). Nach 14 Jahren Ehe reichte Gayheart die Scheidung ein, zog den Antrag aber später wieder zurück.
„Billie und Georgia, ihr seid mein Herz“
Als letzten Ratschlag hatte er seinen Töchtern auf den Weg mitgegeben, bis „zum letzten Atemzug“ zu kämpfen und niemals aufzugeben. ALS habe zwar langsam seinen Körper zerstört, aber niemals seinen Geist: „Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid alles für mich. Gute Nacht. Ich liebe euch. Dies sind meine letzten Worte.“
Sie seien kein Paar mehr, aber sie würden als Familie zusammenhalten und gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen, schrieb Gayheart im Dezember 2025 in einem Beitrag in der New Yorker Zeitschrift „The Cut“. Darin berichtete sie auch, dass Dane bereits rund um die Uhr betreut werden musste.
