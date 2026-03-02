Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starb mit 53 Jahren

Eric Dane: Offizielle Todesursache steht nun fest

Stars & Society
02.03.2026 22:10
Eric Dane und Rebecca Gayheard waren mehr als 20 Jahre verheiratet, auch wenn sie nach 14 Jahren ...
Eric Dane und Rebecca Gayheard waren mehr als 20 Jahre verheiratet, auch wenn sie nach 14 Jahren die Scheidung eingereicht hatte.(Bild: EPA/PAUL BUCK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Elf Tage nach dem Tod des beliebten Seriendarstellers Eric Dane ist nun die offizielle Todesursache bekannt gegeben worden: Der aus „Grey‘s Anatomy“ und „Euphoria“ bekannte Star starb an Atemversagen als Folge seiner ALS-Erkrankung. Er wurde nur 53 Jahre alt.

0 Kommentare

Laut seiner von „People“ eingesehenen Sterbeurkunde wurde als zugrunde liegende Ursache des Atemversagens die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) angegeben. Knapp ein Jahr vor seinem Tod, im April 2025, hatte Dane seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht.

Bei der auch als Lou-Gehrig-Syndrom bekannten Krankheit handelt es sich um eine fortschreitende degenerative Erkrankung des Nervensystems. Sie befällt die Nervenzellen und führt schlussendlich zu einer Lähmung der Muskulatur. Heilbar ist sie nicht, durch Medikamente und Therapien kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt werden.

Lesen Sie auch:
Hollywood-Star Eric Dane (53) starb an der Nervenkrankheit ALS.
Krone Plus Logo
Unheilbar und tödlich
„McSexy“ Eric Dane tot: Was Krankheit ALS bedeutet
20.02.2026

Trotz der schweren Erkrankung setzte Dane seine Arbeit fort. Nur vier Tage nach Bekanntgabe seiner Diagnose stand er bereits wieder für die dritte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie „Euphoria“ vor der Kamera, in der er den Familienpatriarchen Cal Jacobs spielte.

Eine Gastrolle als Feuerwehrmann mit ALS empfand er noch im Oktober als „kathartisch“ und war überrascht, einen positiven Geist bewahren zu können. „Es ist zwingend, meine Reise mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen“, sagte Dane, der zu einem engagierten Verfechter für die ALS-Forschung und für mehr öffentliches Bewusstsein wurde. Im Jänner musste der 53-Jährige einen Auftritt bei einer Gala absagen, wo er als „Advocate of the Year“ geehrt werden sollte. 

Eric Dane
Eric Dane(Bild: APA/AFP/Frederic J. Brown)

Dane hinterlässt seine Frau Rebecca Gayheart und die beiden gemeinsamen Töchter Billie Beatrice (15) und Georgia Geraldine (13). Nach 14 Jahren Ehe reichte Gayheart die Scheidung ein, zog den Antrag aber später wieder zurück. 

„Billie und Georgia, ihr seid mein Herz“
Als letzten Ratschlag hatte er seinen Töchtern auf den Weg mitgegeben, bis „zum letzten Atemzug“ zu kämpfen und niemals aufzugeben. ALS habe zwar langsam seinen Körper zerstört, aber niemals seinen Geist: „Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid alles für mich. Gute Nacht. Ich liebe euch. Dies sind meine letzten Worte.“ 

Lesen Sie auch:
Eric Dane, Heigl und James T. Picken
Nach Eric Danes Tod
Heigl meldet sich mit bewegender Botschaft
23.02.2026
„Gute Nacht“
Netflix zeigt Eric Danes Abschiedsworte an Töchter
21.02.2026
Bewegender Abschied
Eric Danes Freundin postet gemeinsame Fotos
22.02.2026

Sie seien kein Paar mehr, aber sie würden als Familie zusammenhalten und gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen, schrieb Gayheart im Dezember 2025 in einem Beitrag in der New Yorker Zeitschrift „The Cut“. Darin berichtete sie auch, dass Dane bereits rund um die Uhr betreut werden musste.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
02.03.2026 22:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TodesursacheKrankheitMedikamente
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.679 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
405.157 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
383.303 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4073 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3900 mal kommentiert
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
773 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Stars & Society
Starb mit 53 Jahren
Eric Dane: Offizielle Todesursache steht nun fest
„The Crown“-Ableger?
Netflix plant Serie über Andrews Schock-Skandale
Seit 2010 veheiratet
Chris Hemsworth: Darum hält seine Ehe mit Pataky
Georgina Fleur
Kind allein in Dubai: Prinz von Anhalt Babysitter
Wirbel um Gesicht
Alexis Stone behauptet, er war Jim Carrey
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf