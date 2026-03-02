Van der Bellen trifft in Rom Mattarella und Papst

Zum ersten Treffen mit Papst Leo im Vatikan

Am Donnerstag werden Van der Bellen und Doris Schmidauer vom Papst im Vatikan empfangen. Auch mit dem Papst wird der Bundespräsident unter anderem über die Situation im Nahen Osten sprechen. Es handelt sich um das erste Treffen Van der Bellens mit dem im Mai zum Papst gewählten Leo XIV. Sein Vorgänger Franziskus hatte Van der Bellen zweimal in den Jahren 2017 und 2021 zu einer Audienz empfangen.