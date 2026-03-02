Köttern-Boss: „Wir wollen eine ausgeglichene Liga“

Zweiter Titel in Folge! Nach der Entscheidung am Grünen Tisch im Vorjahr, konnte Köttern heuer in der Division III Mitte am Eis den Titel bejubeln. Unklar ist noch, ob man den Aufstieg annimmt. Dafür stellt man Bedingungen an den Verband. Und: Ein Urgestein brillierte auch in seiner 15. Saison für den Klub!