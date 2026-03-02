Vorteilswelt
Aufstieg nach Titel?

Köttern-Boss: „Wir wollen eine ausgeglichene Liga“

Kärnten
02.03.2026 21:59
Köttern jubelte in der Division III Mitte.
Köttern jubelte in der Division III Mitte.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Zweiter Titel in Folge! Nach der Entscheidung am Grünen Tisch im Vorjahr, konnte Köttern heuer in der Division III Mitte am Eis den Titel bejubeln. Unklar ist noch, ob man den Aufstieg annimmt. Dafür stellt man Bedingungen an den Verband. Und: Ein Urgestein brillierte auch in seiner 15. Saison für den Klub!

Mit der Titelentscheidung am Grünen Tisch in der vergangenen Saison hatte Köttern wenig Freude. Denn im Finale der Unterliga Mitte traten die Cracks von Arnoldstein im zweiten Spiel nicht an. „Das war dumm und absolut unnötig. Das Schönste ist, den Titel am Eis zu feiern“, so Köttern-Obmann Erich Schrittesser.

Kärnten
02.03.2026 21:59
Kärnten

