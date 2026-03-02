Vorteilswelt
Startschuss

Jetzt geht Umbau der Mautstelle auf A10 los

Salzburg
02.03.2026 20:00
Die Mautstelle in St. Michael: Autos sollen nach der Modernisierung noch schneller abgefertigt ...
Die Mautstelle in St. Michael: Autos sollen nach der Modernisierung noch schneller abgefertigt werden.(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Die Baustelle bei der Tunnelkette Werfen ist gerade erst geschafft und schon wartet auf der Tauernautobahn die nächste Geduldsprobe. Am Montag war Startschuss für die Arbeiten im Lungau. In einem ersten Schritt werden die Mautstelle und die Ab- und Auffahrten erneuert bzw. erweitert. 

Die ersten Baustellen-Hinweistafeln stehen seit Montag: Die Asfinag gab das Startsignal für die umfangreichen Baumaßnahmen auf der Tauernautobahn im Lungau. Zunächst einmal fahren bei der Mautstelle (inklusive der Ab- und Auffahrten in Zederhaus und St. Michael) die Baumaschinen auf. Dann folgt die Sanierung von Tauern- und Katschbergtunnel, die bis 2033 dauern wird.

„Eine Baustelle ist immer unangenehm, aber notwendig“, so der St. Michaeler Bürgermeister Manfred Sampl (ÖVP). Er betont, dass die Region gut vorbereitet sei.

Bei der Ab- und Auffahrt in St. Michael-Höf kommt eine wichtige Erweiterung, nämliche eine dritte Spur ohne Schranken, um eine flüssige Durchfahrt zu gewährleisten und Stau zu vermeiden. Wer das nutzt, zahlt online. Die Spur wird auch nach der Bauphase bleiben.

Bei der Hauptmautstelle vor dem Katschbergtunnel werden Autofahrer die Arbeiten erst ab Ende April zu spüren bekommen. „Wir richten eine Mautspange und provisorische Abfertigungsspuren ein“, so ein Sprecher. Am Gebäude soll außerdem eine PV-Anlage errichtet werden. Die Gesamtkosten betragen 66 Millionen Euro.

Salzburg
02.03.2026 20:00
