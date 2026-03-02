Jetzt geht Umbau der Mautstelle auf A10 los

Die ersten Baustellen-Hinweistafeln stehen seit Montag: Die Asfinag gab das Startsignal für die umfangreichen Baumaßnahmen auf der Tauernautobahn im Lungau. Zunächst einmal fahren bei der Mautstelle (inklusive der Ab- und Auffahrten in Zederhaus und St. Michael) die Baumaschinen auf. Dann folgt die Sanierung von Tauern- und Katschbergtunnel, die bis 2033 dauern wird.