So viele Wiener wurden im Vorjahr vom AMS bestraft

Heer kann bei Nahost-Evakuierung nicht helfen
Hercules am Boden
Leichte Entspannung am Arbeitsmarkt – weil Zuwanderung zurückgeht. Gleichzeitig greift das AMS bei Verstößen durch.
Nach drei Jahren Daueranstieg gibt es nun in Wien ein vorsichtiges Aufatmen am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Jobsuchenden ist erstmals leicht rückläufig. Im Februar waren 134.232 Wiener arbeitslos, 34.985 befanden sich in Schulungen. Das ergibt ein leichtes Minus von 0,1 Prozent – welches aber rein auf weniger Personen in Schulungen zurückzuführen ist.
