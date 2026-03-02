Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aktuelle Zahlen

So viele Wiener wurden im Vorjahr vom AMS bestraft

Wien
02.03.2026 19:00
Rund ein Drittel der AMS-Sanktionen im Vorjahr wurde in Wien verhängt. Die Fälle wegen ...
Rund ein Drittel der AMS-Sanktionen im Vorjahr wurde in Wien verhängt. Die Fälle wegen Arbeitsunwilligkeit sind deutlich gestiegen. Brisant: Die Biografien der Problemfälle sind dem AMS aber offenbar nicht bekannt.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Leichte Entspannung am Arbeitsmarkt – weil Zuwanderung zurückgeht. Gleichzeitig greift das AMS bei Verstößen durch.

0 Kommentare

Nach drei Jahren Daueranstieg gibt es nun in Wien ein vorsichtiges Aufatmen am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Jobsuchenden ist erstmals leicht rückläufig. Im Februar waren 134.232 Wiener arbeitslos, 34.985 befanden sich in Schulungen. Das ergibt ein leichtes Minus von 0,1 Prozent – welches aber rein auf weniger Personen in Schulungen zurückzuführen ist.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
02.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
8° / 13°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
7° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
7° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Live
krone.at-Liveticker
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.396 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
404.044 mal gelesen
Ausland
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
324.256 mal gelesen
Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3895 mal kommentiert
Ausland
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
3548 mal kommentiert
Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
823 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Aktuelle Zahlen
So viele Wiener wurden im Vorjahr vom AMS bestraft
Krone Plus Logo
Horrende Rechnung
So viel kostet Schrägstellung des Lueger-Denkmals
Medizinerin wehrt sich
Wegen Tumor aus Reha delogiert: Klage eingebracht
Frau in NÖ angefahren
Prozess nach Todesdrama: Fuhr Taxler einfach weg?
Raub und Einbruch
Zwei Jugend-Coups in Wien: Jüngster Täter erst 10!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf