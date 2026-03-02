Ein Angreifer des GAK überflügelt sogar Ronivaldo

US-Botschaft evakuiert ++ Iran droht „Feinden“
krone.at-Liveticker
Der GAK feierte gegen Ried einen wichtigen 2:1-Erfolg. Der Türöffner war Stürmer Alex Hofleitner mit seinem Kopfballtreffer in den Anfangsminuten. Beim Stürmer ist der Tor-Knoten damit geplatzt. Im Winter hat er fleißig für seine Form geackert. Der Burgenländer hat eine Gemeinsamkeit mit einigen prominenten Kickern.
Laut waren die Stimmen vieler Fans im letzten Winter: Der GAK würde dringend einen neuen Stürmer brauchen. Gekommen ist am Ende kein klassischer „Neuner“. Nach dem 2:1-Sieg gegen Ried stellt sich die berechtigte Frage: Hätte es tatsächlich einen gebraucht oder ist der Gesuchte längst im Kader?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.