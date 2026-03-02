Ein Angreifer des GAK überflügelt sogar Ronivaldo

Laut waren die Stimmen vieler Fans im letzten Winter: Der GAK würde dringend einen neuen Stürmer brauchen. Gekommen ist am Ende kein klassischer „Neuner“. Nach dem 2:1-Sieg gegen Ried stellt sich die berechtigte Frage: Hätte es tatsächlich einen gebraucht oder ist der Gesuchte längst im Kader?