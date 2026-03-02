Vorteilswelt
Bessere Trefferquote

Ein Angreifer des GAK überflügelt sogar Ronivaldo

Steiermark
02.03.2026 20:30
Lustiges Detail: Immer wenn Stürmer Alex Hofleiter (li.) trifft, siegt der GAK.
Lustiges Detail: Immer wenn Stürmer Alex Hofleiter (li.) trifft, siegt der GAK.
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Der GAK feierte gegen Ried einen wichtigen 2:1-Erfolg. Der Türöffner war Stürmer Alex Hofleitner mit seinem Kopfballtreffer in den Anfangsminuten. Beim Stürmer ist der Tor-Knoten damit geplatzt. Im Winter hat er fleißig für seine Form geackert. Der Burgenländer hat eine Gemeinsamkeit mit einigen prominenten Kickern.

Laut waren die Stimmen vieler Fans im letzten Winter: Der GAK würde dringend einen neuen Stürmer brauchen. Gekommen ist am Ende kein klassischer „Neuner“. Nach dem 2:1-Sieg gegen Ried stellt sich die berechtigte Frage: Hätte es tatsächlich einen gebraucht oder ist der Gesuchte längst im Kader?

Steiermark
02.03.2026 20:30
