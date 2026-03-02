Rollstuhlfahrer (80) kippte um, als Bus Kurve fuhr

Wie die Polizei schildert, war der Linienbus am Montag gegen 16.30 Uhr in der Landeshauptstadt unterwegs. Im hinteren Teil des Fahrzeugs befand sich der 80-Jährige zusammen mit seiner Frau. „An seinem Rollstuhl waren die Bremsen eingelegt, weiters war er aber nicht gesichert“, teilt die Polizei mit.