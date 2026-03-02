Vorteilswelt
Mann am Kopf verletzt

Rollstuhlfahrer (80) kippte um, als Bus Kurve fuhr

Tirol
02.03.2026 21:30
Der Unfall ereignete sich in einem Innsbrucker Linienbus (Symbolbild).
Der Unfall ereignete sich in einem Innsbrucker Linienbus (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Bei einem Unfall in einem Innsbrucker Linienbus erlitt ein 80-jähriger Einheimischer am Montag eine Kopfverletzung. Der Rollstuhl des Mannes war umgekippt, als der Bus eine Kurve fuhr.

Wie die Polizei schildert, war der Linienbus am Montag gegen 16.30 Uhr in der Landeshauptstadt unterwegs. Im hinteren Teil des Fahrzeugs befand sich der 80-Jährige zusammen mit seiner Frau. „An seinem Rollstuhl waren die Bremsen eingelegt, weiters war er aber nicht gesichert“, teilt die Polizei mit.

Als der Bus dann in die Brixner Straße einbog, kam es zum Unfall: Der Senior kippte im Rollstuhl nach rechts zur Bustür. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Verletzten in die Innsbrucker Klinik.

Tirol
02.03.2026 21:30
