NHL

Kasper glänzt mit zwei Assists bei Detroit-Sieg

Eishockey
02.03.2026 22:58
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marco Kasper hat am Montagabend in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zwei Assists zum 4:2-Sieg der Detroit Red Wings bei den Nashville Predators beigesteuert. 

Kasper hält damit bei 13 Scorerpunkten (sechs Tore, sieben Assists).

Detroit drehte einen 1:2-Rückstand, Kasper leistete zum 1:0 bzw. zum 3:2 die Vorarbeit und stand 15:22 Minuten auf dem Eis.

Eishockey
02.03.2026 22:58
