Nächstes Wörthersee-Juwel wechselte den Besitzer

Deutsche Unternehmer schnappten sich das prachtvolle Angerer-Schlössl in Pörtschach am Wörthersee. Der Kaufpreis soll 32 Millionen Euro betragen haben. Der Errichter der Anlage baute sogar die Wiener Volksoper.
Seit Jahren gab es am Wörthersee keine großen Immobiliendeals mehr, nun geht es aber wieder rund. Erneut wechselt ein Architektur-Juwel am Wörthersee nun den Besitzer. Nach der Heidi Horten-Villa (83 Millionen Euro) am Südufer ist kürzlich auch des Angerer-Schlössl in Pörtschach verkauft worden – wie mittlerweile sogar im Grundbuch festzustellen ist. Thomas Hopfgartner von der Agentur „Living Deluxe Luxury“ war der Verkäufer, als Kaufpreis werden von Insidern rund 32 Millionen Euro angegeben.
