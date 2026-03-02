Nächstes Wörthersee-Juwel wechselte den Besitzer

Seit Jahren gab es am Wörthersee keine großen Immobiliendeals mehr, nun geht es aber wieder rund. Erneut wechselt ein Architektur-Juwel am Wörthersee nun den Besitzer. Nach der Heidi Horten-Villa (83 Millionen Euro) am Südufer ist kürzlich auch des Angerer-Schlössl in Pörtschach verkauft worden – wie mittlerweile sogar im Grundbuch festzustellen ist. Thomas Hopfgartner von der Agentur „Living Deluxe Luxury“ war der Verkäufer, als Kaufpreis werden von Insidern rund 32 Millionen Euro angegeben.