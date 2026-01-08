Und unsere Einflusssphäre?

ANDERERSEITS darf man sich dann nicht wundern, wenn andere Großmächte eben derselben Logik folgen. Wenn also Russland seine Einflusssphäre auf der Basis des Panslawismus definiert, oder auf jener der ehemaligen Sowjetunion oder gar des Warschauer Pakts. Oder wenn China nicht nur Taiwan, sondern insgesamt Ostasien als seinen Einflussbereich betrachtet.