Einsatz am Gletscher

Nach Sturz: Skifahrer (74) bewusstlos neben Piste

Tirol
07.01.2026 09:09
Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik ...
Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Fataler Wintersportunfall am Dreikönigstag am Stubaier Gletscher in Tirol: Ein 74-jähriger Urlauber kam von der Piste ab, stürzte und schlug mit dem Gesicht auf der gefrorenen Schneedecke auf. Der Verletzte verlor dabei das Bewusstsein – eine Tourengeherin leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall am späten Vormittag. Der Niederländer war laut Polizei auf der blauen Piste Nummer 4 unterwegs, als er im mittleren Drittel plötzlich aus noch ungeklärter Ursache über den linken Pistenrand hinausgeriet und in den ungesicherten Skiraum stürzte.

Der Verunfallte blieb regungslos im Bereich des Pistenrandes liegen.

Die Polizei

Tourengeherin schlug Alarm
„Der Mann fiel vermutlich mit dem Gesicht auf die harte, gefrorene Schneedecke. Der Verunfallte blieb regungslos im Bereich des Pistenrandes liegen“, heißt es von den Ermittlern. Eine an der Unfallstelle vorbeikommende Tourengeherin leistete sofort Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab.

Beim Eintreffen der Pistenrettung war der Mann noch bewusstlos, weshalb ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Der Skifahrer wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck geflogen.

