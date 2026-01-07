Nach Sturz: Skifahrer (74) bewusstlos neben Piste

Fataler Wintersportunfall am Dreikönigstag am Stubaier Gletscher in Tirol: Ein 74-jähriger Urlauber kam von der Piste ab, stürzte und schlug mit dem Gesicht auf der gefrorenen Schneedecke auf. Der Verletzte verlor dabei das Bewusstsein – eine Tourengeherin leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.