Rodel, Ski: Ruf nach Helmpflicht wird immer lauter

Gilt beim Skifahren und Rodeln eine Helmpflicht in Österreich? Diese Frage ist gar nicht einfach zu beantworten. Einige Bundesländer haben Vorgaben für Kinder, andere nicht. Der Ruf nach einer einheitlichen Lösung wird lauter. Viele Fachleute sind für die Helmpflicht.
Es ist geradezu kurios: Im Parade-Wintersportland Tirol gilt auf Pisten und Rodelbahnen nicht einmal für Kinder Helmpflicht. Sieben Bundesländer haben diese – nur Tirol und Vorarlberg sind anders.
Südtiroler setzen generell auf Helm
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert eine bundesweit einheitliche Regelung und (zumindest) für Kinder eine Helmpflicht. Die Nachbarn in Südtirol sind in diesem Winter einen Schritt weiter gegangen und haben eine allgemeine Helmpflicht für alle Skifahrer, Snowboarder und Rodler verhängt – unabhängig vom Alter.
Es funktioniert ja auch in anderen Ländern. Deshalb bleiben die Wintersportler nicht aus.
Rohit Arora, Direktor der Innsbrucker Klinik für Orthopädie und Traumatologie
Bild: Florian Lechner
Auch Mediziner wie der Innsbrucker Klinik-Direktor Rohit Arora können dieser Regelung viel abgewinnen: „Auf Pisten tragen viele bereits Helm, aber auf Rodelbahnen wird das noch vernachlässigt.“
Der Unfallchirurg versteht nicht, warum gerade Tirol mit seinen besonders vielen Rodelbahnen in dieser Frage so zurückhaltend ist: „Es funktioniert ja auch in anderen Ländern. Deshalb bleiben die Wintersportler nicht aus.“
Helm ist kein absoluter Schutz
Ein Allheilmittel sei die Helmpflicht jedoch nicht, betonen die Fachleute. Für Unfallchirurg Arora ist das hohe Tempo auf Pisten und Rodelbahnen eines der größten Probleme.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit rechnet vor, dass Helme nur bis etwa 25 km/h Schutz vor schweren Verletzungen bieten, während auf Pisten oft Geschwindigkeiten von 50 bis 70 km/h erreicht werden. „Helme können daher schwere Unfälle nicht vollständig verhindern“, lautet die Warnung der Fachleute.
