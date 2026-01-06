Chirurg warnt: „Fatale Konstellation auf Pisten“

Die Zahl der Ski- und Rodelunfälle ist in den vergangenen Tagen nahezu explodiert. Es sind auch Todesopfer zu beklagen. Der Tiroler Unfallmediziner Rohit Arora kennt weitere tragische Fälle und zeigt Risiken auf, die aktuell zum Tragen kommen. Und er warnt vor dem „Lindsey-Vonn-Effekt“.