Koalitions-Ende schon vorweg

Es war ziemlich genau vor einem Jahr, als die Parteivorsitzende der Neos Beate Meinl-Reisinger vor die Kameras trat und erklärte, sie könne die Regierungsverhandlungen mit der Volkspartei und den Sozialdemokraten nicht mehr mittragen. Und nur Tage später warf auch Karl Nehammer, damals noch Bundeskanzler und Chef der Volkspartei, das Handtuch, da er die Forderungen der SPÖ nicht erfüllen wollte.