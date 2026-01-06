Koalitions-Ende schon vorweg

Es war ziemlich genau vor einem Jahr, als die Parteivorsitzende der Neos Beate Meinl-Reisinger vor die Kameras trat und erklärte, sie könne die Regierungsverhandlungen mit der Volkspartei und den Sozialdemokraten nicht mehr mittragen. Und nur Tage später warf auch Karl Nehammer, damals noch Bundeskanzler und Chef der Volkspartei, das Handtuch, da er die Forderungen der SPÖ nicht erfüllen wollte.
EINERSEITS war das damalige Scheitern der Verhandlungen zur Bildung einer Dreier-Koalition der Verlierer-Parteien durchaus logisch. Zu unterschiedlich waren die Vorstellungen, insbesondere jene der ÖVP mit den Wünschen der SPÖ nach Reichen-Steuern.
ANDERERSEITS wissen wir alle, wie es weiterging: Nachdem auch die Verhandlungen zur Bildung einer Mitte-rechts-Regierung zwischen Freiheitlichen und ÖVP gescheitert waren – hier sei dahingestellt, wer daran wirklich die Schuld trug -, kam es dann doch zur Bildung dieser Dreier-Koalition zwischen den Parteien, denen die Wähler bei den Wahlen das Vertrauen entzogen hatten.
Und der Zusammenhalt dieser Koalition war nur gegeben, um Herbert Kickl zu verhindern. Diese Motivation hat sich längst verbraucht. Die inhaltlichen Gegensätze aber, die vor einem Jahr zum Scheitern der ersten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos führten, sind nach wie vor vorhanden. Man könnte also durchaus meinen, dass damit auch bereits das Scheitern der Regierungskoalition vorgegeben sei.
