Auch 3 Nichten an Bord
Bräutigam stürzt vor Hochzeit mit Helikopter ab
Nur wenige Stunden vor seiner Hochzeit nahm er seine drei Nichten zum Sightseeing mit auf einen Flug in seinem Helikopter. Dieser endete fatal. Denn David McCarty übersah eine Slackline und flog in das über eine Schlucht gespanntes Band. Beim Absturz starben alle an Bord.
Der Geschäftsmann aus Oregon galt als erfahrener Pilot, der die Gegend nahe Superior im US-Bundesstaat Arizona gut kannte, weil er dort ein Haus besaß. Am Neujahrstag wollte der 59-Jährige seinen Nichten Rachel McCarty (23), Faith McCarty (21) und Katelyn Heideman (22) die Gegend zeigen, ehe er seiner Verlobten Joelleen Linstrom das Ja-Wort gab. Gegen 11 Uhr steuerte er seinen privaten Hubschrauber vom Typ MD 369FF durch den abgelegenen Telegraph Canyon. Laut Behördenangaben beim Sender „FOX10“ übersah er dabei eine zu Freizeitzwecken gespannte Slackline, die quer über die Berglandschaft verlief.
Rettungskräfte mussten zu Fuß zur Absturzstelle
Ein Augenzeuge berichtete, er habe gesehen, wie sich die Rotorblätter beim Aufprall lösten, bevor der Hubschrauber in das zerklüftete Gelände des Canyons stürzte. Aufgrund der abgelegenen Lage mussten Such- und Rettungskräfte zu Fuß in das Gebiet vordringen. Sie erreichten das Wrack gegen 17 Uhr, doch für McCarty und seine Nichten kam jede Hilfe zu spät.
„Die Mädchen hatten so viel Zukunft vor sich“
Elizabeth Gallup, eine Schwester von David McCarty, schrieb im Namen der Familie in einer öffentlichen Mitteilung: „Wir haben an einem Hochzeitstag, der eigentlich ein Fest sein sollte, 50 Prozent unserer Kinder verloren. Das ist kaum zu begreifen und extrem schwer zu verarbeiten. Die Mädchen hatten so viel Zukunft vor sich.“
Bundesermittler untersuchen nun, wie es dazu kommen konnte, dass eine mehr als einen halben Kilometer lange Slackline über ein aktives Fluggebiet gespannt war. Die Federal Aviation Administration (FAA) und das National Transportation Safety Board (NTSB) ermitteln gemeinsam mit dem Sheriffbüro des Pinal County.
Ersten Erkenntnissen zufolge war die Slackline mit luftfahrttypischen Markierungen versehen. Die International Slackline Association erklärte, die FAA sei über die Highline informiert gewesen. Zudem sei eine sogenannte NOTAM-Warnung (Notice to Air Missions) herausgegeben worden, die Piloten vor einem markierten und beleuchteten Seil in etwa 600 Fuß (rund 180 Meter) Höhe über dem Boden warnte.
