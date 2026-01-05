Bräutigam stürzt vor Hochzeit mit Helikopter ab

Der Geschäftsmann aus Oregon galt als erfahrener Pilot, der die Gegend nahe Superior im US-Bundesstaat Arizona gut kannte, weil er dort ein Haus besaß. Am Neujahrstag wollte der 59-Jährige seinen Nichten Rachel McCarty (23), Faith McCarty (21) und Katelyn Heideman (22) die Gegend zeigen, ehe er seiner Verlobten Joelleen Linstrom das Ja-Wort gab. Gegen 11 Uhr steuerte er seinen privaten Hubschrauber vom Typ MD 369FF durch den abgelegenen Telegraph Canyon. Laut Behördenangaben beim Sender „FOX10“ übersah er dabei eine zu Freizeitzwecken gespannte Slackline, die quer über die Berglandschaft verlief.