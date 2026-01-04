Großeinsatz! Haus in Altaussee völlig abgebrannt

In Altaussee (Bezirk Liezen) in der Steiermark ist am Samstag spätabends ein Bürogebäude abgebrannt. 80 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren löschten das Inferno, das weithin sichtbar war.
Im Ortsteil Lupitsch bemerkten Bewohner am Samstag gegen 22 Uhr die Flammen. Aus noch unbekannter Ursache begann ein Bürogebäude mit zwei anschließenden Wohnhäusern zu brennen. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lupitsch, Bad Aussee, Altaussee, Grundlsee, Reitern, Strassen und Sießreith standen für die aufwendigen Löscharbeiten im Einsatz.
Der Einsatz gestaltete sich herausfordernd. „Da ein Innenangriff nicht mehr möglich war, wurde ein Außenangriff mittels mehrerer Strahlrohre und über die Drehleiter durchgeführt, um die Brandintensität zu brechen und die Nachbarobjekte zu schützen“, schreibt die Feuerwehr auf Social Media. Wegen der exponierten Lage und den Temperaturen – das Löschwasser gefror! – wurde das Löschen noch schwerer.
Glutnester mühevoll gelöscht
Um kurz vor 2 Uhr morgens konnten die Floriani „Brand aus“ geben, aber nach Hause ging es noch nicht: In mühevoller Kleinarbeit mussten sie den Dachstuhl abtragen, um Glutnester zu löschen, schreibt die Polizei.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandermittlungen laufen zur Stunde. Sicher ist aber, dass der Sachschaden enorm sein wird.
