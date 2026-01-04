Großeinsatz! Haus in Altaussee völlig abgebrannt

Der Einsatz gestaltete sich herausfordernd. „Da ein Innenangriff nicht mehr möglich war, wurde ein Außenangriff mittels mehrerer Strahlrohre und über die Drehleiter durchgeführt, um die Brandintensität zu brechen und die Nachbarobjekte zu schützen“, schreibt die Feuerwehr auf Social Media. Wegen der exponierten Lage und den Temperaturen – das Löschwasser gefror! – wurde das Löschen noch schwerer.