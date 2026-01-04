Jemen: Saudi-Verbündete eroberten Öl-Region zurück

Bruderkrieg Saudis vs. Emirate

Traditionell sind Saudi-Arabien und die Emirate enge Verbündete. Beide Staaten unterstützen aber auch seit langem rivalisierende Fraktionen in der zerstrittenen jemenitischen Regierung. Der von den Emiraten unterstützte STC gehört zwar formal der international anerkannten Regierung des Jemen mit Sitz in Aden an, setzt sich aber seit Jahrzehnten für einen unabhängigen Staat im Südjemen, wie er bereits von 1967 bis 1990 bestand, ein. Im Dezember hatte die Miliz in einer Blitzoffensive, in der sie auf wenig Widerstand stieß, große Teile der ölreichen und an Saudi-Arabien angrenzenden Provinz Hadramout sowie auch Teile der benachbarten Provinz Al-Mahra an der Grenze zum Oman unter ihre Kontrolle gebracht.