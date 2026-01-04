In Salzburgs Bergen finden Promis Erholung

Salzburgs Berge bleiben ein Hotspot für Promis – vor allem im Winter: Denn ihren Skiurlaub verbringen die Deutschen besonders gerne im Bundesland Salzburg. Auch Models und Sänger schätzen die Schneelandschaft.
Der Schnee ist endlich in Salzburg angekommen – und auch die deutschen Promis schneien derzeit reihenweise bei uns herein. Und ziehen sich trotz der Kälte zuerst gleich einmal aus – zumindest scheint das das Motto des bekannten Topmodels Lena Gercke zu sein.
Die 37-Jährige urlaubt mit ihrer Familie im Bergdorf Priesteregg in Leogang. In bester Topmodel-Manier posierte sie in einem weißen Zweiteiler und mit Sonnenbrille auf der Nase am Badesteg – und wünschte ihren Fans mit diesem sexy Urlaubs-Schnappschuss einen guten Morgen.
Drei weitere deutsche Stars schließen sich Gercke an – zumindest wenn es um Urlaub im Salzburger Land geht. Sängerin Vanessa Mai residiert nur ein paar Türen weiter ebenfalls im selben Hotel. Auch von ihr gabs für die Fans Grüße aus dem Whirlpool.
In Obertauern haben sich ebenfalls zwei „Wiederholungstäter“ niedergelassen: Sowohl die Pop-Sängerin Sarah Connor als auch der Ballermann-Star Klaus Krehl-Meier alias Almklausi besuchen den beliebten Wintersportort regelmäßig.
Da darf auch ein Foto mit der Gastgeberfamilie Gruber des Hotels Cinderella nicht fehlen.
