„Mit dem neuen Papst bin ich sehr zufrieden“

„Krone“: Im vergangenen Kirchenjahr, das immer schon mit dem ersten Advent beginnt, hat sich einiges ereignet: Es gibt einen neuen Erzbischof in Wien, einen neuen Papst. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem neuen Chef?

Bischof Benno Elbs: Mit dem Papst bin ich sehr zufrieden. Mir gefällt an ihm, dass er sehr zurückhaltend agiert, aber auch, dass er die inhaltlichen Schwerpunkte von Papst Franziskus weiterführt. Er hat den Blick für die Menschen in Not.