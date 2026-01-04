Neo-Österreicherin feiert erfolgreichen Einstand

Grabher gegen Kraus

Zum Auftakt des Tennis-Jahres kommt es am Montag beim WTA250-Turnier in Auckland zu einem österreichischen Erstrunden-Duell. Die Wienerin Sinja Kraus überstand durch einen 7:5,7:5-Sieg über die frühere französische Dominic-Thiem-Freundin Kristina Mladenovic auch die zweite Qualifikationsrunde und trifft nun auf Julia Grabher. Die Vorarlbergerin stand fix im Hauptbewerb. Die Osttirolerin Lilli Tagger schied in der Quali gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa mit 1:6,1:6 aus.