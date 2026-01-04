Beifahrer schwebt nach Alko-Unfall in Lebensgefahr

Ein Beifahrer, der in der Steiermark mit einem schwer alkoholisierten Lenker mitfuhr, ist am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Der Alko-Lenker verlor zwischen Waldbach und Mönichwald (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw.
Der Wagen kam von der Straße ab, rutschte rund 50 Meter über eine steile Böschung, überschlug sich und kam nach weiteren 30 Metern am Dach zu liegen. Der 20-jährige Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Der 43-jährige Lenker trug laut der Polizei ebenfalls Verletzungen davon. Er wurde vom Roten Kreuz in die Klinik Oberwart gebracht. Der Beifahrer musste von einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen werden. Dort wurde er in einem Reanimationsraum behandelt.
Lenker schwer betrunken
Ein Alkotest bei dem 43-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Pkw wurde total beschädigt. Drei Feuerwehren und drei Teams des Roten Kreuzes waren im Einsatz. Zum genauen Unfallhergang laufen Ermittlungen.
