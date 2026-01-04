Beifahrer schwebt nach Alko-Unfall in Lebensgefahr

Der 43-jährige Lenker trug laut der Polizei ebenfalls Verletzungen davon. Er wurde vom Roten Kreuz in die Klinik Oberwart gebracht. Der Beifahrer musste von einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen werden. Dort wurde er in einem Reanimationsraum behandelt.