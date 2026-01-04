Besuch aus Wien: Kärnten, so gefragt wie selten

Ist es weit hergeholt, die vielen angekündigten bundespolitischen Besuche in Kärnten mit den Neuwahl-Gerüchten in Verbindung zu setzen? Vermutlich ja. In Kärnten haben sich noch selten bundesweite Wahlen entschieden. Dennoch haben die Kärntnerinnen und Kärntner im Jänner die Chance, gleich drei Parteichefs kennenzulernen.