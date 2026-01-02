Dieses Elektromotorrad soll sich selbst laden!

Besonders ungewöhnlich ist das Energiesystem: Im Heck verbirgt sich eine multifunktionale Solaranlage, die sich im Parkmodus ausfahren lässt. Gelenkarmartige Teleskopstreben tragen mehrere fächerartig angeordnete, tortenstückförmige Paneele, die gemeinsam rund zwei Drittel einer Kreisfläche bilden. So soll sich die Batterie unabhängig von einer externen Stromquelle nachladen lassen.