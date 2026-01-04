Skifahrer (22) stürzte in steilen Wald in den Tod

Mit einem Drama endete einer der ersten Skitage im neuen Jahr in Tirol. Ein Deutscher (22) kam im Zillertal von einer schwarzen Piste ab und stürzte in den Wald. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der junge Urlauber an der Unglücksstelle.
Ereignet hat sich das Drama am Samstag gegen 14 Uhr. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Gelsenkirchen fuhr im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach auf der schwarz markierten Piste Nr. 1 in Richtung Tal.
„Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er über den Pistenrand hinaus und stürzte in steiles Gelände ab“, so die Ermittler der Polizei.
Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Rettungsmaßnahmen ohne Erfolg
Laut Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.
