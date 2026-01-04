Vorteilswelt
Drama im Zillertal

Skifahrer (22) stürzte in steilen Wald in den Tod

Tirol
04.01.2026 10:13

Mit einem Drama endete einer der ersten Skitage im neuen Jahr in Tirol. Ein Deutscher (22) kam im Zillertal von einer schwarzen Piste ab und stürzte in den Wald. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der junge Urlauber an der Unglücksstelle.

0 Kommentare

Ereignet hat sich das Drama am Samstag gegen 14 Uhr. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Gelsenkirchen fuhr im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach auf der schwarz markierten Piste Nr. 1 in Richtung Tal.

„Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er über den Pistenrand hinaus und stürzte in steiles Gelände ab“, so die Ermittler der Polizei.

Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)
Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Sprecher der Polizei

Rettungsmaßnahmen ohne Erfolg
Der Skifahrer blieb rund 20 Meter unterhalb der Piste in einem Waldstück liegen. „Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.“

Laut Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Tirol
