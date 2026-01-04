Vorteilswelt
Umfangreiches Angebot! Hautnah an Olympia dran

Wintersport
04.01.2026 08:17
„Krone"-Sportchef Peter Moizi
„Krone"-Sportchef Peter Moizi
Sport-Romantiker werden sich freuen, eine nette Lektüre zum Sonntag. Die „Krone“ interviewte Österreichs drei noch lebende Medaillen-Gewinner der Winterspiele 1956 in Cortina, zum heutigen Auftakt erzählte die mittlerweile 95-jährige Josefa „Putzi“ Frandl unserem Ski-Insider Philipp Scheichl private Anekdoten und öffnete für die „Krone“ ihr Familienalbum.

Josefa „Putzi“ Frandl raste 1956 in Cortina zu Riesentorlauf-Silber.
Olympia-Geschichte
„Als Nicht-Tirolerin warst du nicht so wichtig“
03.01.2026

Quasi ein inoffizieller Startschuss der ausgiebigen Olympia-Berichterstattung, die in den nächsten Wochen auf unsere treue Leserschaft und Community zukommt. Vier Reporter-Teams sind in Cortina, Bormio und Predazzo ab Anfang Februar im Einsatz. Ab der Eröffnung liegt in Ihrer „Krone“ wie gewohnt ein bis zu 16-seitiges Olympia-Extra bei, auf krone.tv zeigen wir Ihnen die schönsten Eindrücke, auf Social Media sind Sie hautnah an den Stars dran, Storys, Liveticker, Backstage-Eindrücke, Daten und Interviews runden das umfangreiche Angebot auf sportkrone.at – oder auf unserer sportkrone-App - ab.

Bei der gestrigen Blattbesprechung aller Redaktionen überwogen negative Themen: Trumps Angriffe auf Venezuela, das Brand-Inferno in Crans-Montana, Grassers Fußfessel, Böller-Explosionen und Unfälle. Umso schöner der Blick in die Welt des Sports. Ausverkauftes Haus beim Bergisel-Springen, Begeisterung bei den heimischen Skirennen und Olympia vor der Tür. Der Sport macht Spaß und sorgt für positive Emotionen. Die versucht die „Krone“ für Sie in diesen schwierigen Zeiten noch besser einzufangen.

Peter Moizi
