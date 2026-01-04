Slalom-Misere! Nächster „Nuller“ für Topläuferin

Die Misere von Zrinka Ljutic geht weiter! Kroatiens Topläuferin schied auch beim Slalom in Kranjska Gora am Sonntag aus.
Ist das bitter! Nach einem Riesenfehler nach wenigen Toren stieg Ljutic noch einmal zurück und fuhr weiter. Kurz darauf brach sie den Lauf dann schließlich doch ab – der nächste Ausfall!
Vierter Ausfall im sechsten Slalom
Der Frust war groß! Mit der Faust schlug Ljutic gegen eine Stange und verschwand sofort im Zielraum. Es ist bislang eine Saison zum Vergessen für die 21-Jährige. Sie muss den vierten „Nuller“ im sechsten Slalom hinnehmen.
Auch Colturi out
Und sie war nicht die einzige Dame aus der Topgruppe, die es am Sonntag im ersten Durchgang erwischte: Auch die Albanien startende Lara Colturi, die hinter Mikaela Shiffrin (USA) in der Disziplinenwertung auf Rang zwei lag, schied aus.
