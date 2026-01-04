Video: Hier wird Maduro in Handschellen abgeführt

Nach seiner Festnahme bei einem US-Militäreinsatz ist Maduro in einer Haftanstalt in New York angekommen. Einsatzkräfte hatten den links-autoritären Staatschef zuvor per Helikopter dorthin gebracht.

Maduro: „Gute Nacht ...“

Ein vom Weißen Haus auf X verbreitetes Video zeigt, wie der gestürzte Diktator in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA in einem Gang des Gebäudes abgeführt wird. Als Maduro an der Kamera vorbeigeführt wird, sagt er „Gute Nacht, frohes neues Jahr“ (siehe Posting unten).