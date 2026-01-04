Vorteilswelt
Nach WM-Triumph

Littler lockt zwei Bayern-Stars zu ManUnited

Sport-Mix
04.01.2026 09:02
Luke Littler jubelt mit der WM-Trophäe.
Luke Littler jubelt mit der WM-Trophäe.(Bild: AP/John Walton)

Am Samstagabend kürte sich Luke Littler erneut zum Darts-Weltmeister. Beim Siegerinterview lockte der große Manchester-United-Fan zwei Bayern-München-Stars auf die britische Insel.

Was für eine Machtdemonstration von Luke Littler! Der 18-jährige Engländer entschied im Alexandra Palace von London das WM-Finale gegen den Niederländer Gian van Veen mit 7:1 für sich und sicherte sich zum zweiten Mal die riesige Sid-Waddell-Trophy.

Der frischgebackene Doppelweltmeister streicht zudem ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund (1,15 Mio. Euro) ein, während Europameister Van Veen sich mit 400.000 Pfund trösten darf.

Nach dem Finale verriet Littler, dass er in der jüngeren Vergangenheit von einem Shootingstar des FC Bayern München kontaktiert worden war. „Der Spieler von Bayern München – ich weiß nicht, wie sein Vorname ist – Karl, Lennart Karl hat mir in der dritten oder vierten Runde geschrieben. Er schrieb so etwas wie: ‘Mach genauso weiter.‘ Seither folge ich ihm“, berichtet Littler im Gespräch mit Sport1.

Lennart Karl (re.) und Harry Kane (im Hintergrund)
Lennart Karl (re.) und Harry Kane (im Hintergrund)(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

„Und bring Harry Kane gleich mit“
Daraufhin wollte Experte Max Hopp wissen, ob er dem 17-Jährigen zu einem Wechsel zu Manchester United geraten habe. „Wenn er will, kann er uns helfen“, sagte Littler mit einem Augenzwinkern. Nachsatz: „Danke – und bring Harry Kane gleich mit!“

