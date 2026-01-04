Held der Vorjahre zog Jännerrallye den Stecker

So aber fing sich der „Lokalheld“ einen Platten vorne links ein. „Mit dem fuhren wir zehn Kilometer, am Ende dann sogar nur noch auf der Felge“, erzählte der Zweite, der eine ganze Minute verlor. Und die wiederum kostete der 39. Jännerrallye viel, viel an Spannung und Dramatik. Ja, der Sieger von 2024 und 2025 zog dem diesjährigen PS-Winterspektakel damit wohl unbeabsichtigt und unglücklich den Stecker . . .