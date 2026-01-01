Diese Autos werden 2026 offiziell zu Oldtimern

Vor allem Frauen fühlten sich von ebenso stilvollen wie erschwinglichen Cityflitzern angezogen: Deshalb machten sich neben neuen Stil-Ikonen wie dem Ford Ka auch etablierte Mini-Stars frisch. Der Toyota Starlet debütierte in Neuauflage, bevor der Yaris den Staffelstab übernahm, den Peugeot 106 gab es 1996 als Citroen-Saxo-Klon, der uralte Mini versuchte als „1.3“ ein finales Revival vor dem Debüt des New Mini made by BMW - und Lancia Y, Nissan Micra sowie Renault Twingo erhielten etwas Make-up. Feiner als der Golf IV, aber konstruktiv verwandt gab sich der kompakte Audi A3. Dagegen wurde das Messedebüt der kleinen Mercedes A-Klasse auf März 1997 verschoben – nicht ahnend, dass die A-Klasse danach erst durch serienmäßiges ESP auf sicher-stabile Spur gebracht werden musste, um auch den sogenannten Elch-Ausweichtest zu bestehen.