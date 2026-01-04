Slalom der Damen in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE

Mikaela Shiffrin ist im Slalom nach fünf Siegen auf dem Weg zu einer perfekten Saison. Fünf Rennen stehen noch aus. Theoretisch könnte der US-Star bei 220 Zählern Vorsprung auf Camille Rast den Sack bereits am 13. Jänner in Flachau zumachen. Auf dem Semmering lag sie nur neun Hundertstel vor der Schweizerin. In Kranjska Gora hat Shiffrin bei zwölf Antritten drei Siege gefeiert – 2018 im Slalom sowie 2018 und 2023 im Riesentorlauf. Vor einem Jahr gewann den Slalom die Kroatin Zrinka Ljutic.