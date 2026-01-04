Vorteilswelt
Ski-Weltcup im Ticker

Slalom der Damen in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE

Ski Alpin
04.01.2026 05:00
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)

Heute steht in Kranjska Gora der Slalom der Damen auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 9.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

„Irgendwie wird meine Brust immer breiter, ich traue mir immer mehr zu. So macht Skifahren Spaß“, jubelte Katharina Truppe am Semmering. Um zwei Hundertstel musste sie sich da der viertplatzierten – und seit Freitag leider schwer verletzt für lange Zeit ausfallenden – Katharina Liensberger geschlagen geben, in der Disziplinwertung hat sie aber 70 Punkte mehr als die Vorarlbergerin.

Falch an Top-10-Pforte, Shiffrin um perfekte Saison
Eine aufsteigende Form hat Nathalie Falch. Von Platz 43 in Levi aus steigerte sich die Tirolerin über die Plätze 26 und 18 auf Rang elf. Für beide Rennen nominiert ist auch wieder Franziska Gritsch, obwohl die 28-Jährige noch nicht in den Top-15 war. ÖSV-Alpinchef Christian Mitter sieht die Tirolerin aber auf einem guten Weg: „Sie ist eine etablierte Weltcup-Läuferin.“

Mikaela Shiffrin
Unglaubliche Dominanz
Superstar Shiffrin lässt nächsten Rekord wackeln
02.01.2026

Mikaela Shiffrin ist im Slalom nach fünf Siegen auf dem Weg zu einer perfekten Saison. Fünf Rennen stehen noch aus. Theoretisch könnte der US-Star bei 220 Zählern Vorsprung auf Camille Rast den Sack bereits am 13. Jänner in Flachau zumachen. Auf dem Semmering lag sie nur neun Hundertstel vor der Schweizerin. In Kranjska Gora hat Shiffrin bei zwölf Antritten drei Siege gefeiert – 2018 im Slalom sowie 2018 und 2023 im Riesentorlauf. Vor einem Jahr gewann den Slalom die Kroatin Zrinka Ljutic.

