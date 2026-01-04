Eine Kindheit im Schatten von Alkohol und Gewalt

„Meine Mutter hat mich mit 18 Jahren bekommen – sie hat nicht wirklich gewusst, was sie mit mir anfangen sollte“, erzählt Waltraud (Name von der Redaktion geändert). Geboren in Oberösterreich, wurde sie schon als Kleinkind zu ihren Großeltern nach Kärnten gebracht. „Dort bin ich bei Oma und Opa aufgewachsen. Meine Eltern sind mich immer wieder besuchen gekommen.“ Erst im Schulalter holten die Eltern sie wieder zu sich.