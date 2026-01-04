Eine Kindheit im Schatten von Alkohol und Gewalt

Freilos und Heimrecht bis zum Finale für Seattle
NFL
Der Jänner steht vielerorts im Zeichen des „Dry January“: ein bewusster Verzicht auf Alkohol. Was übermäßiger Konsum der Eltern mit Kindern macht, weiß eine Kärntnerin, deren Mutter alkoholkrank war.
„Meine Mutter hat mich mit 18 Jahren bekommen – sie hat nicht wirklich gewusst, was sie mit mir anfangen sollte“, erzählt Waltraud (Name von der Redaktion geändert). Geboren in Oberösterreich, wurde sie schon als Kleinkind zu ihren Großeltern nach Kärnten gebracht. „Dort bin ich bei Oma und Opa aufgewachsen. Meine Eltern sind mich immer wieder besuchen gekommen.“ Erst im Schulalter holten die Eltern sie wieder zu sich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.