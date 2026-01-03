Tischler wird Kommissär: „Es ist die größte Ehre!“

In Tamsweg kürte die Bruderschaft der Vereinigten ihr neues Oberhaupt. Die Wahl fiel auf Reinfried Bogensperger, Tischler und Familienvater. Die Männergemeinschaft sei nichts Historisches, sondern mit dem großen Zusammenhalt heute wichtiger denn je, betont der neue Kommissär.
Es war Spannung pur beim traditionellen „Andingen“ der Vereinigten im Tamsweger Gambswirt: „Zuerst einmal spielt man den Ball weiter“, schildert Reini Bogensperger, der neue Kommissär. Als er zum wiederholten Mal vorgeschlagen wurde, ebbte der Applaus nicht mehr ab und die Junggesellen trugen ihn samt Stuhl zum Tisch der Kommissäre.
Das neue Oberhaupt der ältesten Bruderschaft in ganz Österreich ist Tischler, Familienvater und einer, der Traditionen hochhält. Dass er zu den Top-Kandidaten zählte, sprach sich zuletzt im Ort schon herum. Bogensperger: „Wichtig ist vor allem, dass die Familie dahintersteht. Da hab ich vollen Rückhalt vor allem auch von meiner Frau.“
Die Arbeitsmontur wird er im Jänner wohl eher gegen Anzug und Zylinder tauschen. Zu seinen Ehren findet am 25. Jänner ein großer Umzug mit speziellen Festwagen statt, der dann Auftakt für die traditionelle Festwoche ist.
Die Männergemeinschaft besteht seit 289 Jahren. Der starke Zusammenhalt sei heutzutage wichtiger denn je, so der Kommissär.
