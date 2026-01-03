Tischler wird Kommissär: „Es ist die größte Ehre!“

Das neue Oberhaupt der ältesten Bruderschaft in ganz Österreich ist Tischler, Familienvater und einer, der Traditionen hochhält. Dass er zu den Top-Kandidaten zählte, sprach sich zuletzt im Ort schon herum. Bogensperger: „Wichtig ist vor allem, dass die Familie dahintersteht. Da hab ich vollen Rückhalt vor allem auch von meiner Frau.“