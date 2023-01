Ganz Tamsweg huldigte dem neuen „Kommissär“

Und dieser war davon sichtlich beeindruckt. „Ich kämpfe mit meinen Emotionen, das ist das Höchste, das man in Tamsweg erreichen kann“, sagt Christian Bernhofer. Am Abend des Neujahrstages wählten die Vereinigten ihn mit tosendem Applaus zu ihrem neuen „Kommissär“. Neben Familie, Freunden und Arbeitskollegen machten am Sonntag sogar Landeshauptmann und Landesfeuerwehrkommandant ihre Aufwartung. Eine Ehre für den Brandschutztechniker und Feuerwehrauto-Vertreter, der festhielt: „Es ist der schönste Tag in meinem Leben!“ Walter Salmer, Bernhofers Vorgänger im höchsten Amt der 800 Mann starken Bruderschaft, sagt: „Es war für mich die allergrößte Ehre und bei diesem Nachfolger ist mir nicht bange.“