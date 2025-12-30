Klimaaktivisten wollen Bohrkopfbergung verhindern

Ihr Camp soll 50 bis 100 Meter weichen, damit ein Bohrkopf geborgen werden kann, der vor einigen Wochen auf der Baustelle zum Linzer Westring in 17 Metern Tiefe unter dem Bergschlösslpark stecken blieb, vermuten die Umweltschützer. Der Bohrkopf war beim Microtunneling nach 120 Metern Vortrieb hängen geblieben. Erst wenn man ihn gelöst hat, können die noch fehlenden 100 Meter Kanal weitergebohrt werden. Im November seien alle Versuche gescheitert, ihn wieder in Bewegung zu setzen, hatte die Linz AG informiert.