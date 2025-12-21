Demo-Advent im A 26-Camp: Kerzen auf Baumstümpfen

Darum wird demonstriert

„Wir glauben, dass der Westringtunnel keine Verbesserung ist, sondern noch mehr Verkehr in die Stadt bringen wird. Die Flaschenhälse wie der Bindermichl bleiben ja. Dort staut es jetzt schon jeden Tag. Wir sind nicht gegen eine Verbesserung der Infrastruktur, glauben aber, dass diese in der Stadt nur durch den Ausbau der Öffis funktionieren wird“, sagt Lenard.