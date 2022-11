Straßenblockaden gegen A26 in Linz abgesagt

Klimaaktivisten der „Extinction Rebellion“ haben am Samstag geplante Aktionen in Linz kurzfristig abgesagt. Personen, die bereits am Vormittag zwei Durchzugsstraßen kurzzeitig gesperrt hatten, seien durch die ganze Stadt verfolgt worden. Darum sei es nicht möglich erschienen, den „sofortigen Baustopp der klimaschädlichen Autobahn A26“ mit neuerlichen Blockaden zu fordern.