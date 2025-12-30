Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewalt, Drohungen etc.

Immer mehr Schüler vom Unterricht suspendiert

Österreich
30.12.2025 07:37
Im Schuljahr 2024/25 wurden 2187 Mal Kinder und Jugendliche vom Unterricht suspendiert. Das ist ...
Im Schuljahr 2024/25 wurden 2187 Mal Kinder und Jugendliche vom Unterricht suspendiert. Das ist ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren (Symbolbild).(Bild: Imre Antal)

Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Österreich werden vom Unterricht suspendiert. Im Schuljahr 2024/25 wurden 2187 Fälle registriert, vor der Corona-Pandemie waren es noch knapp 1000. Gründe sind Gewalt, Drohungen oder Sachbeschädigungen in der Schule.

0 Kommentare

Die meisten Suspendierungen gab es laut Bildungsministerium 2024/25 an Mittelschulen (1187). Wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler an der jeweiligen Bildungseinrichtung berücksichtigt, hatten jedoch Sonderschulen den höchsten Anteil (etwa zwei Prozent). Schülerinnen und Schüler, die mehrfach wegen Gewalt, Drohungen oder Sachbeschädigungen auffallen, können derzeit bis zu vier Wochen vom Unterricht suspendiert werden.

Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, führen die Bildungspolitik und Schulverwaltung unter anderem auf eine gestiegene Sensibilität für das Thema, mehr psychische Erkrankungen und auf „Wiederholungstäter“ zurück.

Lesen Sie auch:
Wer von der Schule suspendiert wird, soll künftig eine verpflichtende Begleitung für die Zeit ...
Schulsuspendierung
Gewerkschaft kritisiert fehlende Sozialarbeiter
03.11.2025
Lehrer schlagen Alarm
Mehr Vandalismus, Gewalt und Mobbing an Schulen
03.11.2025

Wiederkehr: „Remigration statt Einkaufszentrum“
Ab dem nächsten Schuljahr 2026/27 werden suspendierte Schülerinnen und Schüler nicht mehr bloß vom Unterricht ausgeschlossen. Sie müssen auch verpflichtend zur Suspendierungsbegleitung gehen. Bis zu zehn Stunden pro Woche werden sie in psychosozialen Projekten in oder außerhalb einer Schule verbringen. Dazu kommen maximal zehn Stunden Unterricht, damit sie nach der Rückkehr in ihre Regelklasse leichter Anschluss finden. Die Tagesstruktur solle für „Remigration“ sorgen und verhindern, dass die Kinder und Jugendlichen „im Einkaufszentrum oder Park abhängen“, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Er ist überzeugt davon, dass es durch die Maßnahmen weniger Suspendierungen geben werde. Kinder und Jugendliche müssten bestmöglich bei der Rückkehr in den Regelunterricht unterstützt werden, damit sie „eine echte Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
138.683 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
119.674 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
92.832 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Mehr Österreich
Gewalt, Drohungen etc.
Immer mehr Schüler vom Unterricht suspendiert
Krone Plus Logo
Mystische Raunächte
Über die dunklen Mächte der Mittwinterzeit
Im Westen von Ungarn
Österreicher wochenlang vermisst – Leiche gefunden
Krone Plus Logo
Gemeindebausiedlung
Schon drittes Neujahr in Wiener Horror-Baustelle
Schwieriger Einsatz
Betrunkener stürzte in Klamm ab, dann auch Retter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf