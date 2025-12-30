Immer mehr Schüler vom Unterricht suspendiert

Wiederkehr: „Remigration statt Einkaufszentrum“

Ab dem nächsten Schuljahr 2026/27 werden suspendierte Schülerinnen und Schüler nicht mehr bloß vom Unterricht ausgeschlossen. Sie müssen auch verpflichtend zur Suspendierungsbegleitung gehen. Bis zu zehn Stunden pro Woche werden sie in psychosozialen Projekten in oder außerhalb einer Schule verbringen. Dazu kommen maximal zehn Stunden Unterricht, damit sie nach der Rückkehr in ihre Regelklasse leichter Anschluss finden. Die Tagesstruktur solle für „Remigration“ sorgen und verhindern, dass die Kinder und Jugendlichen „im Einkaufszentrum oder Park abhängen“, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).