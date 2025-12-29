Wie sich Überstunden 2026 weiter auszahlen werden

Rund zwei Drittel aller Beschäftigten in Österreich leisten mehr, als sie eigentlich müssten – und das macht sich auch im neuen Jahr noch bezahlt. Die Politik zeigt sich zufrieden mit dem entsprechenden Kompromiss. Die „Krone“ rechnet anhand von drei konkreten Beispielen vor, wie viel mehr den Fleißigen im Börserl bleibt.
Wer mehr leistet, bekommt ab dem neuen Jahr zwar weniger heraus als heuer – aber immer noch mehr als vor Jahren. Nach „Krone“-Berichten wurde der Steuerfreibetrag für Überstunden bekanntlich um weitaus weniger reduziert, als das im Regierungsprogramm vorgesehen war. Für 2026 gilt ein neuer Freibetrag in Höhe von 170 Euro für bis zu 15 Überstunden pro Monat. Zusätzlich wird gesetzlich klargestellt, dass Feiertagsarbeit (bis zu 400 Euro im Monat) steuerfrei ist.
