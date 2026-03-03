„Nehmt ihn auf – oder ich lasse ihn einschläfern!“

Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App
„Stopplicht“-Kolumne
Die Tierheime sind in Niederösterreich fast täglich mit Drohungen von Hundehaltern konfrontiert, die ihre Vierbeiner auf der Stelle loswerden wollen. Sie würden sie sogar lieber umbringen lassen, als sie wieder mitzunehmen ...
Staff-Hündin „Shea“ hätte sterben sollen, obwohl sie völlig gesund ist. Ihre Besitzerin wollte sie nämlich loswerden – um jeden Preis. Was sich liest wie eine Horrorgeschichte, ist leider mittlerweile beinahe Alltag in heimischen Tierheimen geworden.
