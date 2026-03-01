Geringe Einnahmen, viele Länder verzichten weiter

Wien und Niederösterreich verzichten

In Wien gibt es keine Leerstandsabgabe. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich hier erst kürzlich wieder skeptisch gezeigt. Man solle sich davon nicht zu viel erwarten, meinte er. Es sei schwierig, Leerstand zu überprüfen oder zu definieren, gab er zu bedenken. Eine Abgabe für Zweitwohnsitze war in Wien hingegen bereits beschlossen. Sie hätte 2025 in Kraft treten sollen. Nachdem der Bund für derartige Gebühren neue – und weiter gefasste – Rahmenbedingungen einräumte, wurde das Vorhaben aber auf Eis gelegt, um weitere Prüfungen vorzunehmen. Das Tarifsystem der Zweitwohnsitzgebühr hätte sich an der Quadratmetergröße der jeweiligen Wohnung orientiert, eine Staffelung war vorgesehen. Die Stadt hatte die Einführung einer Zweitwohnsitzabgabe gleichzeitig mit dem Verzicht auf Einhebung einer GIS-Landesabgabe im Zuge der Umstellung auf die ORF-Haushaltsabgabe bekanntgegeben. Personen, die über einen Hauptwohnsitz in Wien verfügen, hätten die Abgabe nicht berappen müssen.