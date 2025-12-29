E-Autos auf der Überholspur – auch ohne Förderung

Elektroautos haben im Jahr 2025 auf dem deutschen Neuwagenmarkt ordentlich Boden gutgemacht – und das ohne staatliche Förderungen. Die Preisunterschiede zu klassischen Verbrennern sind dramatisch geschrumpft, während der Marktanteil der vollelektrischen Fahrzeuge weiter steigt.
Wie das Bochumer Center Automotive Research (CAR) in seiner aktuellen Rabattstudie berichtet, lag der durchschnittliche Aufpreis für ein Elektroauto noch zu Jahresbeginn bei über 7300 Euro im Vergleich zu einem gleichwertigen Verbrenner. Bis Dezember reduzierte sich dieser Mehrpreis auf lediglich 1340 Euro.
E-Autos erhielten weniger Rabatt als Verbrenner
Gleichzeitig stieg der Marktanteil von Batterieautos von gut 13 auf über 22 Prozent. Dabei wurden die Transaktionspreise der jeweils 20 wichtigsten Modelle verglichen, also die Summen, die Käufer tatsächlich zahlen. Elektroautos erhielten im Schnitt einen Rabatt von 18,1 Prozent auf den Listenpreis, Verbrenner 19,3 Prozent.
Nur der Markt entscheidet
CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer betont, dass diese Entwicklung ausschließlich auf Marktkräfte zurückzuführen sei. „Es gab 2025 keinen nennenswerten Ausbau der Lade-Infrastruktur und keine subventionierten Kaufanreize“, so Dudenhöffer.
Einige Modelle, etwa der Mini Cooper, hätten bereits Preisparität erreicht, unterstützt durch Skaleneffekte und sinkende Rohstoffkosten. Kaufprämien der Bundesregierung seien daher überflüssig und würden vor allem Mitnahme-Effekte erzeugen.
Erfolgslauf wohl noch nicht zu Ende
Für 2026 erwartet Dudenhöffer einen weiteren Anstieg des Elektroanteils. Neue Modelle wie der VW ID. Polo sollen auf den Markt kommen, während chinesische Hersteller ihre Exportbemühungen verstärken. Schnelle Erfolge für Marken wie BYD seien jedoch nicht zu erwarten.
