E-Autos auf der Überholspur – auch ohne Förderung

E-Autos erhielten weniger Rabatt als Verbrenner

Gleichzeitig stieg der Marktanteil von Batterieautos von gut 13 auf über 22 Prozent. Dabei wurden die Transaktionspreise der jeweils 20 wichtigsten Modelle verglichen, also die Summen, die Käufer tatsächlich zahlen. Elektroautos erhielten im Schnitt einen Rabatt von 18,1 Prozent auf den Listenpreis, Verbrenner 19,3 Prozent.