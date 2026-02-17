Nach 995 Tagen emotionales Comeback gefeiert

Das sind die Momente, für die man trainiert und die Reha macht.“ Salzburg-Spielerin Katja Wienerroither kam im Frauen-Cup Viertelfinale beim 2:0-Sieg ihres Teams gegen Blau-Weiß Linz zu ihrem Bullen-Debüt. Es war ihr erstes Pflichtspiel seit 995 Tagen! Zuletzt stand sie am 27. Mai 2023 im Zürich Derby für die Grasshoppers am Feld. Danach begann ihre unfassbare Leidenszeit, wegen der die Eugendorferin für RB Leipzig in zwei Jahren keine Sekunde spielte. Im Sommer folgte die Rückkehr nach Österreich. „Es war ein unglaubliches Gefühl. Es hat richtig Spaß gemacht“, war die 24-Jährige beim Comeback erleichtert.