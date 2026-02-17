Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburg-Spielerin

Nach 995 Tagen emotionales Comeback gefeiert

Salzburg
17.02.2026 13:00
Katja Wienerroither kann ihrer Leidenschaft wieder nachgehen.
Katja Wienerroither kann ihrer Leidenschaft wieder nachgehen.(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Erstmals seit Mai 2023 lief Katja Wienerroither in einem Pflichtspiel auf. Mit dem Cup-Viertelfinale gegen Blau-Weiß Linz ist die Leidenszeit der ÖFB-Teamspielerin offiziell beendet. Die Salzburgerin blickt jetzt positiv nach vorne. Das Team darf auch von einem historischen Meilenstein träumen.

0 Kommentare

Das sind die Momente, für die man trainiert und die Reha macht.“ Salzburg-Spielerin Katja Wienerroither kam im Frauen-Cup Viertelfinale beim 2:0-Sieg ihres Teams gegen Blau-Weiß Linz zu ihrem Bullen-Debüt. Es war ihr erstes Pflichtspiel seit 995 Tagen! Zuletzt stand sie am 27. Mai 2023 im Zürich Derby für die Grasshoppers am Feld. Danach begann ihre unfassbare Leidenszeit, wegen der die Eugendorferin für RB Leipzig in zwei Jahren keine Sekunde spielte. Im Sommer folgte die Rückkehr nach Österreich. „Es war ein unglaubliches Gefühl. Es hat richtig Spaß gemacht“, war die 24-Jährige beim Comeback erleichtert.

Hatte Spaß beim Comeback: Wienerroither.
Hatte Spaß beim Comeback: Wienerroither.(Bild: Heiko Mandl, - FC Red Bull Salzburg Women)

Auch Trainer Dusan Pavlovic freute sich für seinen Schützling: „Über die Qualitäten von Katja brauchen wir nicht reden. Sie ist auch außerhalb des Platzes extrem wichtig für die Truppe.“

Zu Gast beim Ex-Klub
Bis die 14-malige ÖFB-Teamspielerin wieder ihre frühere Form erreicht hat, dauert es freilich noch. „Das Wichtigste ist, dass es Schritt für Schritt besser wird, ich mich Woche zu Woche steigern kann.“

Lesen Sie auch:
Sara Grabovac (re.) und Salzburg gewannen bei Blau-Weiß.
Frauen Cup
Salzburgs Frauen dürfen jetzt vom Finale träumen
15.02.2026
Bullen-Noten im Detail
Nur ein Bulle verdiente sich die Note „stark“
15.02.2026
„Krone“-Kolumne
Red Bull Salzburg: Steigerung nur bei den Punkten
16.02.2026

Die fehlende Matchpraxis kann sie in den kommenden Monaten nachholen. Denn wenn am Samstag bei ihrem Ex-Klub Sturm die Bundesliga ins Frühjahr startet, stehen Woche für Woche Spiele an. Anfang April dann auch das Cup-Halbfinale gegen den LASK, in dem die Salzburgerinnen Historisches erreichen können: „Jeder träumt vom Finale. Wenn wir unsere Leistung bringen, ist das möglich, aber der Cup hat immer eigene Regeln“, betonte Wienerroither.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
17.02.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.290 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
150.465 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.680 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1040 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
882 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf