Biathlon: Herren-Staffel ab 14.30 Uhr LIVE

Eder hofft auf versöhnlichen Olympia-Abschied

„Lässig, dass es sich für mich noch einmal ausgegangen ist. Es waren tolle Spiele, aber nicht das, was wir uns erhofft haben, vielleicht können wir uns in der Staffel ja noch eine gute Platzierung holen“, sagte Eder, der sich lieber erst im Massenstart verabschiedet hätte. „Leider ist es schon das letzte Rennen, jetzt probieren wir uns noch einmal so teuer wie möglich zu verkaufen“, sagte der Saalfeldener, der sich in seiner Karriere immer wieder gegen Doping ausgesprochen hat.