Flammen-Inferno vernichtet Wahrzeichen von Neapel

„Wirklich ein großer Schmerz“

„Es ist wirklich ein großer Schmerz, denn ein historisches Theater wie dieses zu verlieren, ist eine tiefe Wunde für die Geschichte und die Kultur der Stadt. Wir werden alles daransetzen, damit es Neapel zurückgegeben werden kann und wieder die Funktion erfüllt, die es all die Jahre gehabt hat“, sagte Bürgermeister Manfredi laut Medienangaben.