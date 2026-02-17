Theater ausgebrannt
Flammen-Inferno vernichtet Wahrzeichen von Neapel
Mitten im historischen Zentrum von Neapel hat ein verheerender Brand eines der traditionsreichsten Theater der Stadt vollständig zerstört. Das Feuer brach am Dienstag in der Via Chiaia aus und erfasste das historische Teatro Sannazaro. Die Kuppel stürzte ein, das Gebäude brannte komplett aus – ein schwerer Schlag für die kulturelle Identität der Stadt.
Die Flammen breiteten sich rasch aus und beschädigten das gesamte Theater. Medienberichten zufolge erlitten mindestens vier Anrainer Rauchvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bewohner schilderten, die Luft sei bereits seit etwa 5 Uhr morgens kaum noch atembar gewesen. 22 Wohnungen in der Umgebung wurden evakuiert. Spektakuläre Bilder des Großbrandes im Herzen Neapels verbreiteten sich rasch im Internet.
Als mögliche Ursache wird ein Kurzschluss vermutet. Brandstiftung wird jedoch nicht ausgeschlossen.
Bedeutende Kulturstätte größtenteils aus Holz
Das Theater wurde 1847 erbaut und besteht größtenteils aus Holz – ein Umstand, der die schnelle Ausbreitung der Flammen begünstigt haben dürfte. Das Haus gilt als bedeutende Kulturstätte Neapels und als traditionsreiches Produktionszentrum für Theaterkunst.
Benannt ist das Theater nach dem Renaissance-Dichter Jacopo Sannazaro. Im Laufe seiner Geschichte entwickelte es sich zu einem wichtigen Zentrum des neapolitanischen Theaters. Hier lernten sich der Literatur-Nobelpreisträger Luigi Pirandello und der neapolitanische Dramaturg Eduardo De Filippo kennen; sie begründeten eine Freundschaft und eine enge Zusammenarbeit.
Theatermanagerin in Tränen aufgelöst
Das Teatro Sannazaro steht für klassisches und modernes neapolitanisches Theater, für Komödien, Musikstücke und die Pflege regionaler Schauspielkunst. Bis heute galt es als kulturelles Symbol der Stadt und als fester Bestandteil ihrer traditionsreichen Theaterlandschaft.
Die Theatermanagerin Lara Sansone, die das Haus gemeinsam mit ihrem Ehemann Sasà Vanorio leitete, brach in Tränen aus, als sie das Ausmaß der Zerstörung sah. Der italienische Kulturminister Alessandro Giuli telefonierte mit Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi und zeigte sich bestürzt.
„Wirklich ein großer Schmerz“
„Es ist wirklich ein großer Schmerz, denn ein historisches Theater wie dieses zu verlieren, ist eine tiefe Wunde für die Geschichte und die Kultur der Stadt. Wir werden alles daransetzen, damit es Neapel zurückgegeben werden kann und wieder die Funktion erfüllt, die es all die Jahre gehabt hat“, sagte Bürgermeister Manfredi laut Medienangaben.
