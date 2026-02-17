Bluttat in Costa Rica
Mörder von US-Surfer versteckten Leiche unter Bett
Ein Surfer, der in den USA Legendenstatus erreicht hatte, ist in seiner Wahlheimat Costa Rica brutal ermordet aufgefunden worden. Einbrecher dürften in das Haus von Kurt Van Dyke (66) eingedrungen sein – die Leiche des Sportlers wurde schließlich versteckt unter seinem Bett aufgefunden.
Die Bluttat ereignete sich in dem bei Touristen beliebten Ort Puerto Viejo de Talamanca. Der ursprünglich aus Kalifornien stammende Van Dyke wurde am Samstag in seinem Zuhause von den Einbrechern überrascht. Er und seine Freundin Arroyo wurden mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedroht. Die Frau soll sich gerade in der Dusche befunden haben, als die Täter zuschlugen.
Bilder des Profi-Surfers auf Facebook:
Blutiges Messer neben Opfer gefunden
Die 31-jährige Partnerin des Surfers erklärte, sie sei an Händen und Füßen gefesselt worden – sie wurde zwar verletzt, aber überlebte den Zwischenfall. Die blutüberströmte Leiche von Van Dyke wurde unter seinem Bett gefunden – über seinem Kopf befand sich ein Laken, daneben befand sich ein blutiges Messer. Der Angriff habe nur wenige Minuten gedauert.
Die Täter machten sich mit einigen Wertgegenständen und dem Auto des Verstorbenen davon. Ermittler hoffen, durch Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die Flucht von zwei Fahrzeugen filmten, den Kriminellen bald auf die Spur zu kommen.
Das Todesopfer kam ursprünglich aus Santa Cruz in Kalifornien und stammte aus einer bekannten Surferfamilie. Sein Bruder erklärte gegenüber „San Francisco Chronicle“: „Mein Bruder war ein sehr gütiger und hilfsbereiter Mensch, der fast jedem geholfen hat. Kurt würde niemals jemandem etwas zuleide tun und war immer da, wenn man ihn brauchte. Jeder, der ihn kannte, wusste das über ihn.“
