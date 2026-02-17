Mörder von US-Surfer versteckten Leiche unter Bett

Das Todesopfer kam ursprünglich aus Santa Cruz in Kalifornien und stammte aus einer bekannten Surferfamilie. Sein Bruder erklärte gegenüber „San Francisco Chronicle“: „Mein Bruder war ein sehr gütiger und hilfsbereiter Mensch, der fast jedem geholfen hat. Kurt würde niemals jemandem etwas zuleide tun und war immer da, wenn man ihn brauchte. Jeder, der ihn kannte, wusste das über ihn.“